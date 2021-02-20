Мишустин и Головченко обсудили соглашение о белорусских нефтепродуктах

Москва, 20 февраля. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел переговоры со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

Разговор глав правительств двух государств состоялся в преддверии встречи лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Мишустин и Головченко в ходе переговоров обсудили новое соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты, которое будет действовать до конца 2023 года. Стороны подняли вопрос сотрудничества Москвы и Минска в рамках борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, передает пресс-служба Кабинета министров РФ.

Ранее в Кремле подтвердили информацию, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая запланирована на 22 февраля в Сочи, будет длиться весь день.