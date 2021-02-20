Число убийств в Дагестане сократилось в пять раз

Махачкала, 20 февраля. Количество убийств, зарегистрированных в Дагестане в 2020 году, уменьшилось более чем в пять раз по сравнению с предыдущими годами. Об этом журналистам рассказал министр внутренних дел по республике Абдурашид Магомедов.

По его словам, в прошлом году в регионе в целом наблюдалось снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. При этом за весь год было зафиксировано 57 убийств.

«Значительно уменьшилось количество преступлений против личности — убийств, фактов причинения телесных повреждений. В прошлом году было зарегистрировано всего 57 убийств, хотя некоторое время назад в республике регистрировалось до 300 убийств», — сказал глава регионального МВД.

По мнению Магомедова, немаловажную роль в этом сыграла профилактическая работа, проводимая ведомством. Кроме того, изменилось сознание самих дагестанцев, подчеркнул он.

«Мы проводим определенную профилактическую работу. Конечно, изменилось сознание наших граждан. Оно потихоньку, планомерно уходит из 1990-х годов, когда жизнь человека мало что стоила. Отмечаю это, как позитивное достижение всего нашего дагестанского общества», — заявил министр.

Ранее ФАН сообщал, что по итогам 11 месяцев 2020 года Дагестан оказался лидером по числу зарегистрированных преступлений с области незаконного оборота оружия и терроризма. В частности, в регионе было выявлено около двух тысяч таких правонарушений.