Российский «Спутник V» стал лидером в борьбе с пандемией COVID-19 во всем мире

Москва, 20 февраля. Благодаря распространению вакцины от коронавируса «Спутник V» Россия смогла укрепить свое геополитическое влияние в Европе. Об этом пишет шведское издание Aftonbladet.

Препараты от COVID-19 стали важным элементом «мягкой силы» страны, которая воспользовалась внутренней борьбой Запада за прививки, чтобы приобрести геополитические дивиденды. Россия победила в этой борьбе, первой одобрив к использованию свою вакцину. Сначала мировое сообщество со скепсисом относилось к «Спутнику V», но после публикации в медицинском журнале Lancet доказательств эффективности препарата все изменилось. Власти многих государств захотели, чтобы именно их граждане прошли вакцинацию как можно быстрее.

В РФПИ заявили о готовности поставить в Евросоюз 100 миллионов доз «Спутника V» для 50 миллионов человек. Сейчас первая в мире вакцина против COVID-19 от российских разработчиков успешно прошла регистрацию во многих странах, в том числе в Белоруссии, Сербии, Венесуэле, Иране и других.

Недавно список стран, в которых отечественная разработка прошла регистрацию, пополнился еще одним государством. Теперь «Спутник V» официально зарегистрирован в Гане.