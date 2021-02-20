Все мы любим кататься на автомобилях. Кто-то получает настоящее удовольствие от вождения, кто-то же любит сидеть на пассажирском сиденье и наслаждаться видами из окна. С наступлением холодов автомобиль становится настоящим спасителем и помощником при передвижении по городу.

Однако и у него могут возникнуть трудности, к примеру — разрядка аккумулятора на сильном морозе. Впрочем, статистика показывает, что многие автомобилисты вспоминают об аккумуляторах в самый последний момент, когда не могут завести свою машину. Причем проблемы с этим устройством могут возникнуть и в летнее время года, когда, к примеру, оно может разрядиться из-за включенных фар или работы противоугонной системы. Однако для таких случаев есть зарядное устройство для аккумуляторов, которое, по-хорошему, должно быть у каждого водителя. Ведь регулярная подзарядка аккумулятора существенно продляет его срок службы.

Поэтому сегодня мы предлагаем разобраться, как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора и какими характеристиками оно должно обладать.

Напряжение

Прежде чем приступить к выбору зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, нужно выяснить, чем же они между собой отличаются. Мы выяснили, что эти зарядные устройства чем-то напоминают выпрямители, только они в разы «умнее».

Устройство у них довольно-таки простое: чаще всего они работают от электрической сети, с одной стороны у них находится розетка, а с другой подключается аккумулятор. Так что с использованием не должно возникнуть никаких проблем, ведь именно благодаря их простоте справиться с ними сможет даже начинающий водитель.

Однако есть некоторые нюансы. Начнем с напряжения. Чтобы зарядка аккумулятора прошла правильно и не вывела устройство из строя, нужно правильно подобрать зарядное устройство, которое подходит по напряжению. В наши дни в автомобилях используются шестивольтные и двенадцативольтные батареи. Первая категория уже встречается довольно-таки редко, и на данный момент такие аккумуляторы можно увидеть на старых лодках, мопедах или мотоциклах.

Поэтому мы сразу хотим отметить, что в том случае, если вы приобретаете зарядку для такого аккумулятора, убедитесь, что на ней присутствует переключатель на 6 В. В противном случае зарядить такую батарею вряд ли удастся.

Оптимальным решением для современных видов аккумулятора станет зарядка на 12 В и на 24 В. Эти приборы можно использовать для обслуживания как легковых автомобилей, так и грузовой техники, ведь аккумуляторы для грузовиков, как правило, состоят из двух двенадцативольтных батарей. Да, каждую из них можно зарядить отдельно, однако для экономии энергии можно купить просто более мощное зарядное устройство.

В использовании зарядных устройств на 24 В есть еще один нюанс: в том случае, если вам нужно зарядить два аккумулятора по 12 В от разных машин, предварительно нужно убедиться в их одинаковой емкости.

Изучаем типы батарей

Также зарядные устройства следует тщательно подобрать к типу вашей батареи. Мы узнали, что аккумуляторные батареи бывают:

Традиционные («сурьмянистые»)

Малосурьмянистые

Кальциевые

Гибридные

Гелевые, AGM

Щелочные

Литийионные

Чтобы определить, какой именно у вас аккумулятор, можно просто посмотреть на маркировку. Учтите, что каждый тип аккумулятора имеет свои особенности при зарядке, поэтому правильно подобранное зарядное устройство гарантирует вам долгий срок службы батареи и безопасность при использовании.

Универсальными можно назвать WET-аккумуляторы. Поэтому их чаще всего используют в транспортных средствах. Внутри у них находится батарея с жидким электролитом, который состоит из воды и серной кислоты. При этом необходимо помнить, что такие агрегаты «терпеть не могут» сильного разряда, а вот частые подзарядки им по душе.

Герметизированные автомобильные аккумуляторы AGM имеют внутри пористый микропластик, который заполняет полости между пластинами. Он помогает удержать абсорбированный электролит внутри, который не вытекает, даже если батарея перевернется.

Отдельное внимание стоит обратить на батареи GEL. У этих автомобильных аккумуляторов можно найти массу преимуществ перед их кислотными «собратьями». Начнем с того, что у них небольшой ток саморазряда. Нельзя проигнорировать и увеличенный срок службы. Однако здесь стоит учитывать, что такой батарее нужно особенное зарядное устройство, которое разработано именно для этого типа аккумулятора. Также не стоит забывать, что такие аккумуляторы нельзя подвергать ускоренной зарядке.

Так что если пренебрегать правилами и покупать зарядное устройство наобум, то аккумулятор может попросту взорваться, что приведет не к самым приятным последствиям. Поэтому лучше консультироваться со специалистами в автомобильных салонах или магазинах, а также внимательно читать инструкцию к своему аккумулятору.

Емкость тоже важна

Если говорить о емкости, то это не фактические размеры батареи, а величина, которая измеряется в амперах в час. Именно она позволяет определить величину тока, которая дается аккумулятору за определенный промежуток времени. Поэтому при выборе зарядки пренебрегать им категорически нельзя.

Как правило, автомобилисты подбирают устройство, которое полностью соответствует емкости их аккумулятора. Однако давайте будем дальновидными: если вы купите новую машину, где аккумулятор будет куда мощнее, то что делать с зарядкой? Выбрасывать? Конечно же, нет. Лучше сразу приобрести зарядное устройство с запасом по мощности примерно в 10%. Однако никто вам не мешает выбрать устройство с большим запасом, здесь уже стоит вопрос цены.

Подбираем ток заряда

Если выбрать нужный ток заряда, то у вас получится не только зарядить аккумулятор по всем правилам, но и уберечь его от преждевременного изнашивания. Практически все батареи можно заряжать с разной скоростью. При этом стоит учитывать, что чем выше скорость зарядки, тем больше ток, проходящий через аккумулятор. Но не всегда это хорошо, ведь высокий ток сильно повреждает батарею.

Так что здесь нужно выбрать номинальный ток, который равен 10% емкости аккумулятора. Допустим, что емкость вашего устройства приравнивается 65 А\ч. Значит, ток зарядки не должен превышать 6,5 А. Всегда придерживайтесь правила: чем меньше ток зарядки, тем качественнее зарядится аккумулятор автомобиля.

Контроль уровня заряда

Ближе к завершению процесса зарядки ток всегда понижается. Очень часто покупатели сталкиваются с тем, что их аккумуляторы либо не зарядились до конца, либо перезарядились. Такие огрехи случаются из-за способа определения зарядки — это может быть таймер или шкала. С такими зарядными устройствами пользователям приходится выполнять массу манипуляций, чтобы узнать, зарядился аккумулятор или нет. Для облегчения работы можно приобрести специальное зарядное устройство, которое сначала будет заряжать аккумулятор постоянным током, а уже по завершении процесса перейдет на режим постоянного напряжения. Да и пользоваться ими очень просто — достаточно вставить вилку в розетку и включить прибор, далее оно сделает уже все само.

Технологии зарядных устройств

Как и аккумуляторы, зарядные устройства делятся на несколько типов, которые обладают своими недостатками и преимуществами. На данный момент их разделяют на:

трансформаторные — старые добрые зарядки, которые сейчас уже практически не используются и заменяются инверторными. Преимуществ у них практически нет, а вот недостатков много: непреобразованная частота, громоздкость и сложность в эксплуатации.

инверторные — также их часто называют умными зарядными устройствами. Они подзаряжают аккумуляторы с помощью импульсов тока, и при этом рабочие частоты у них более высокие. Они весьма компактные и удобные в использовании. Кроме того, эти малютки оснащены защитой от короткого замыкания, что делает работу с ними более безопасной.

Зарядка сильно разряженных батарей

Никто из нас не застрахован от того, что автомобильный аккумулятор может сильно разрядиться. Этот процесс можно сопоставить с тем, как душа покидает тело. Зачастую попытки реанимировать такие устройства заканчиваются провалом. Но все-таки есть способ вернуть аккумулятору «душу». И тут нам поможет специальная зарядка.

Для начала стоит понять, почему же сильно разряженные батареи так трудно вернуть к жизни. Все дело в процессе сульфатации. Вся кислота уходит в пластины, а соли кислоты оседают сверху на пластинах аккумулятора толстым слоем. Такое устройство категорически нельзя сразу подключать к номинальному току зарядки.

Поэтому лучше купить специальное зарядное устройство с функцией восстановления. Это нехитрое приспособление импульсами тока разбивает отложения солей на пластинах. Процесс подзарядки в этом случае будет цикличным: зарядка-пауза, зарядка-пауза. Причем импульсы сначала будут очень низкими, но спустя какое-то время они начнут увеличиваться. Однако стоит приготовиться к тому, что процесс заряда такой батареи будет довольно длительным, однако на выходе вы получите полностью заряженный аккумулятор.

Зарядка в холод

Наверняка вам известно, что аккумулятор может зарядиться только в том случае, если температура электролита выше пяти градусов. В противном случае зарядка займет очень много времени. Поэтому, прежде чем заряжать батарею, ее нужно вытащить из автомобиля, принести в теплое помещение и дать какое-то время постоять. Ни в коем случае не ставьте аккумуляторы около батареи отопления.

После того, как устройство отогрелось, к нему можно смело подключать зарядку. Но это опять же тратит очень много времени! Мы нашли решение для тех, кто не хочет себя обременять подобными манипуляциями. Как оказалось, есть специальные зарядки с температурной компенсацией. В народе этот режим называют режимом «холодной погоды». Его можно легко включить, нажав специальную кнопку с нарисованной снежинкой или подобной надписью на зарядном устройстве.

Режим зарядки при низких температурах подходит ко всем батареям, но лучше всего его применять для самых мощных AGM-аккумуляторов.

Запись настроек

У более усовершенствованных инверторных зарядок появилась функция, которая позволяет сохранить последние настройки. Это удобно тем, что все параметры последней зарядки сохраняются в устройстве, так что настраивать величину тока и время зарядки аккумулятора вам уже не понадобится. Останется только включить зарядку, подключить ее к аккумулятору и дождаться полного заряда. Кстати, есть и такие устройства, которые могут сохранить в своей памяти аж три последних алгоритма подзарядки.

Поэтому здесь мы советуем не скупиться и выбрать устройство, у которого много функций и возможностей, бесспорно, лучше отдать предпочтение зарядному устройству с наибольшим функционалом.

Составляем рейтинг

Мы изучили современный рынок зарядных устройств для аккумуляторов и решили составить собственный рейтинг этих устройств.

Зарядное устройство AVS Energy BT-6025

Напряжение 6 В и 12 В, возможность автоматического и ручного управления, удобный индикатор со стрелкой и многое другое. Отлично подойдет для легковых автомобилей, мотоциклов, снегоходов и даже квадроциклов. В Сети можно найти массу положительных отзывов на это устройство. Многие отмечают его надежность и скорость зарядки.

Зарядное устройство Bosch C3

Ходовая модель, которая пользуется огромной популярностью у автомобилистов. Напряжение 6 В и 12 В, автоматическое отключение зарядки и много других полезных функций. Покупатели отмечают, что эта зарядка помогает спасти даже слабозаряженные аккумуляторы. А небольшой размер этого устройства делает его еще более привлекательным.

Зарядное устройство Wester CH20

Агрегат отлично подойдет для зарядки крупногабаритных автомобилей, поскольку его напряжение составляет 12 В и 24 В. Как заявляет производитель, эти зарядные устройства рассчитаны на работу со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями, которые встречаются и на дизельных, и на бензиновых двигателях.

Зарядное устройство DEFA ChargerKit 1205 Flex

Умное устройство, которое сделает все за вас: автоматически отрегулирует силу тока и отключит зарядку тогда, когда это будет необходимо. Напряжение приравнивается к 12 В.

Зарядное устройство Optimate 5 Start-Stop

Согласно отзывам довольных покупателей, это устройство не только автоматически регулирует подачу тока, но и самостоятельно определяет тип аккумулятора и ставит дополнительные ограничения. Приятным дополнением можно назвать и функцию восстановления (десульфатации). Несмотря на высокую стоимость, прибор полностью оправдывает ожидания.