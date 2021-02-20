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Экономика

Литва всерьез намерена требовать 800 млрд долларов компенсации от России

Литва всерьез намерена требовать 800 млрд долларов компенсации от России

Вильнюс, 20 февраля. Пропагандисты Литвы вновь использует методичку о необходимости требовать от России компенсацию за годы «советской оккупации». В этот раз ущерб оценили в 800 млрд долларов.

Стремление властей Литвы подправить свое не самое лучшее финансовое состояние за счет России проявилось еще после развала СССР. Россию, правопреемницу Советского Союза, прибалтийские республики неоднократно обвиняли в «оккупации». Это и становилось поводом для требований заплатить баснословные суммы. С 2000 года в Литве даже действует соответствующий закон, на основе которого Вильнюс может потребовать от Москвы деньги. Однако за двадцать лет власти страны так ни разу им и не воспользовались, ограничившись «экспертными советами» и прочими совещаниями.

Если в 2012 году компенсация оценивалась Литвой в 20 млрд долларов, то сегодня она выросла до 800 млрд. Издание BaltNews отмечает, что представленная пропагандой Вильнюса сумма — это 16 национальных ВВП. При этом политик Раса Будбергите недвусмысленно намекает, что подсчет ущерба еще не окончен.

Похоже, Литва действительно намерена и впредь «строить воздушные замки», требуя с России деньги. Для государства в тяжелой экономической ситуации это остается единственно верным способом удержаться на плаву как финансово, так и идеологически. Однако именно антироссийская политика сегодня стала для Прибалтики главным экономическим якорем, не дающим возможностей для реального развития.

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