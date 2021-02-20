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ФАС изучит причины повышения цен на такси при ухудшении погоды

ФАС изучит причины повышения цен на такси при ухудшении погоды

Москва, 20 февраля. Обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погоды изучит Федеральная антимонопольная служба РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Служба направила запросы в известные агрегаторы «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», Gett и «Максим». Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

По России на прошлой неделе прошли обильные снегопады. В связи с этим известные службы такси резко подняли цены из-за возросшего спроса. Пользователи по всей стране стали возмущаться ценовой политикой компаний. Глава центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус в эксклюзивном комментарии ФАН отметил, что пассажиры имеют полное право требовать справедливую формулу формирования цен на такси.

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