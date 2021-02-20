ФАС изучит причины повышения цен на такси при ухудшении погоды

Москва, 20 февраля. Обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погоды изучит Федеральная антимонопольная служба РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Служба направила запросы в известные агрегаторы «Яндекс.Такси», «Ситимобил», «Везет», Gett и «Максим». Информация появилась в Telegram-канале ведомства.

По России на прошлой неделе прошли обильные снегопады. В связи с этим известные службы такси резко подняли цены из-за возросшего спроса. Пользователи по всей стране стали возмущаться ценовой политикой компаний. Глава центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус в эксклюзивном комментарии ФАН отметил, что пассажиры имеют полное право требовать справедливую формулу формирования цен на такси.