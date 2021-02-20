Ревнивый сибиряк облил даму сердца спиртом и поджег

Красноярск, 20 февраля. Житель Красноярского края из ревности облил возлюбленную спиртом и поджег. Женщину доставили в больницу с сильнейшими ожогами, сообщили в СУ СКР по региону.

Все произошло в гараже на приусадебном участке, где парочка распивала алкоголь. Хозяйка участка увидела горящую знакомую и сразу же вызвала скорую помощь и полицию.

Пострадавшей успели оказать медицинскую помощь, сейчас она находится в реанимации. По данному факту возбудили уголовное дело о покушении на убийство, 58-летнего ревнивца арестовали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Похожий случай произошел в подмосковном Пушкине, сообщал ФАН. Таджик влез в окно частного дома и попытался сжечь двух молодых женщин и младенца. Оказалось, что он состоял в романтических отношениях с дочерью хозяина жилища и уличил ее в неверности, после чего решил отомстить.