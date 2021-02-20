Дава после расставания с Бузовой заявил о желании завести семью

Москва, 20 февраля. Рэпер и блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, после расставания с певицей и ведущей Ольгой Бузовой признался, что готов завести семью и детей.

Сейчас Дава отдает все силы проекту «Танцы со звездами», и времени на личную жизнь у него не остается. Но это не мешает рэперу мечтать о крепкой семье.

«Конечно, я хочу семью. Пока не складывается, не знаю, по каким причинам. Может быть я виноват, может я не замечаю в себе какие-то эгоистические нотки», — рассказал блогер.

После разрыва с Бузовой Манукян пока не готов думать о новых отношениях, но он будет счастлив встретить девушку, которая родит ему детей. По словам рэпера, возможно, ему нужна избранница не из мира шоу-бизнеса. Блогер уже столкнулся с тем, что возлюбленная может в любой момент уйти, поэтому хочет быть уверенным в человеке.

«Очень хочу детей. Понимаю, что мне 27 лет, это не так много, и у меня все еще впереди. Но хотелось бы побыстрее, чтобы увидеть своих внуков не в 60-70 лет, а раньше», — признался Дава в интервью «Телепрограмме».

Манукян ранее назвал поступки и качества девушки, с которыми он никогда не смог бы смириться. Бывший бойфренд Бузовой крайне негативно относится к предательству и лжи в отношениях.