Луганск, 20 февраля. Украина признала невозможность полного разминирования территории в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил» (ООС), сообщают в Народной милиции ЛНР.

Официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий напомнил, что после гибели трех украинских военнослужащих в районе села Новолуганское, на позиции ВСУ в целях разбирательства прибыла комиссия, возглавляемая командующим силами поддержки ВСУ генерал-майором Жирновым.

«Оценив ситуацию, Жирнов высказался о том, что эффективное проведение разминирования территории, подконтрольной украинским войскам, а также точное установление расположения всех минных полей, установленных украинскими боевиками, невозможно», — объясняет Осадчий.

Спикер Народной милиции ЛНР отметил, что Жирнов подготовил «устраивающий отчет» для вышестоящего руководства страны по поводу случившегося в Донбассе.

Ранее экс-заместитель секретаря СНБО Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос назвал украинских военных «нищебродами» из-за отсутствия господдержки, сообщает Федеральное агентство новостей.