Забастовка таможенников и объединение бюджета – события в Ливии 20 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 20 февраля 2021 года.

События

Египетские рабочие смогут легально приезжать в Ливию с 1 марта 2021 года через воздушные и сухопутные терминалы.

Служба охраны нефтяных объектов направила патруль к нефтегазовому комплексу Меллита, чтобы обеспечить его безопасность.

Сотрудники центра по разминированию и ликвидации последствий конфликта Минобороны Правительства национального согласия (ПНС) уничтожат около двух тонн взрывчатых устройств в рамках задачи по обеспечению безопасности прибрежного шоссе в соответствии с соглашением Совместного военного комитета (СВК). Завершено обследование порядка 40% необходимой территории.

#عاجل | العميد محمد الترجمان للأحرار: لجنة 5+5 تستعد للتخلص من كمية تقدر بطنين من مخلفات الحرب



الترجمان للأحرار: أنجزنا قرابة أربعين في المائة من عمليات البحث في المنطقة المستهدفة غرب سرت بالكشف عن مخلفات الحرب — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) February 20, 2021

В Мисурате началась забастовка сотрудников таможни против подписания министром финансов ПНС Фараджем Бумтари соглашения с турецкой компанией об отслеживании товаров, ввозимых в Ливию. Таможенное управление в городе закрыто.

Политика

Правительство национального единства

Председатель Высшего совета ливийских племен и городов Южного региона (Феццан) Али Абу Сабиха опубликовал открытое письмо к главе Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамиду Дабибе. В своем обращении он попросил премьер-министра поспособствовать ремонту дорог, бесперебойным поставкам электроэнергии и выделить средства на топливо.

أبوسبيحه لـ الدبيبة: لا تكلفوا نفسكم بزيارة الجنوب يكفينا أن تزورنا من طرفكم السيولة والوقود والكهرباء. #ليبيا #المرصد https://t.co/rRO8kV9yMK — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) February 20, 2021

Член переходного Президентского совета Абдалла Хусейн аль-Лафи сегодня посещает муниципалитеты. В первой половине дня он прибыл в город Зувара, где встретился с главой муниципалитета и представителями региона.

Вслед за этим он отправился в Залтан. Там Аль-Лафи нанес визит членам муниципального совета.

Глава Президентского совета Мухаммад Юнис аль-Манфи встретился в Триполи с итальянским послом в Ливии Джузеппе Буччино. В ходе переговоров руководитель ПС отметил, что будущая власть станет единой для всех ливийцев, и подчеркнул важность достижения безопасности и стабильности в стране. На его взгляд, это положительно отразится на мире в арабском и европейском регионах.

Буччино поздравил Манфи со вступлением в должность и подтвердил, что Италия всегда будет рядом с ливийским народом на пути к достижению стабильности. В ходе встречи они также обсудили двусторонние отношения государств и способы сотрудничества в различных областях.

Палата представителей

По итогам расширенного заседания муниципалитета в городе Сирт принято решение сформировать три комитета для подготовки к заседанию объединенной Палаты представителей: Комитет по обслуживанию, Комитет по связям с общественностью и Комитет по вопросам приема.

عاجل | عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة للأحرار: جلسة النواب ستكون الأسبوع الجاري في مدينة سرت بعد موافقة اللجنة العسكرية

بعيرة للأحرار: الجلسة سيتم فيها انتخاب رئاسة جديدة للمجلس ومناقشة منح الثقة للحكومة pic.twitter.com/ZNjej7eWL0 — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) February 20, 2021

Депутат Палаты представителей Тобрука Абу Бакр Баира сообщал, что заседание Палаты представителей состоится на следующей неделе в Сирте после согласования даты с Совместным военным комитетом.





Однако депутат Палаты представителей Триполи Абу Бакр Саид заявил, что военнослужащие не разрешили парламентариям использовать Сирт в качестве площадки. Встречу проведут в понедельник, 22 февраля, в городе Сабрата. Предполагается, что в рамках заседания изберут нового председателя единой Палаты представителей и обсудят вопрос о предоставлении вотума доверия Правительству национального единства.

Экономика

Заместитель председателя Президентского совета ПНС Ахмед Майтыг и министр финансов Фарадж Бумтари прибыли в аэропорт Аль-Абрак, чтобы принять участие в утверждении единого бюджета, а затем встретиться с председателем Палаты представителей Агилой Салехом.

Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) 8 февраля объявила, что представители Запада и Востока договорились о двухмесячном едином национальном бюджете, чтобы сформированная в Женеве переходная исполнительная власть могла принять решение о полном бюджете на 2021 год. Таким образом, впервые с 2014 года Ливия имеет единую казну.

Позже Майтыг провел встречу с председателем Палаты представителей Агилой Салехом, которая прошла в рамках работы по утверждению единого бюджета и прекращению финансового разделения Ливии. По словам вице-премьера, этот шаг считается важным и направлен на то, чтобы следующее правительство могло приступить к выполнению своих обязанностей с единым бюджетом и объединенными учреждениями.

Общество

Ассоциация по делам заключенных, задержанных, мучеников и лиц, пропавших без вести, заявила, что решительно осуждает похищение военного прокурора Триполи Абд ар-Раззака Абу Джанаха боевиками RADA. Ассоциация призвала гражданское общество, правозащитные организации, министров внутренних дел и юстиции ПНС немедленно вмешаться и освободить госчиновника.

Стартовали выборы в Высший совет амазигов Ливии.