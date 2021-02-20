Митинг против карантина в столице Габона завершился убийством двух человек

Либревиль, 20 февраля. Двое мужчин погибли в столице Габона во время демонстраций против ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением пандемии COVID-19.

Жители неблагополучных районов в течение трех дней выходили на акции протеста с требованием отменить ужесточение карантинных мероприятий, в частности продление комендантского часа. В четверг, 18 февраля, ситуация обострилась и начались столкновения с правоохранителями.

Начальник полиции Серж Эрве Нгома заявил, что демонстранты строили баррикады и нападали на правозащитников. В них бросали коктейли Молотова и камни. Протестующие атаковали силовиков, вооружившись железными прутьями.

#Gabon, La police gabonaise a annoncé la mort de 2 personnes lors d’une manifestation de colère, ds ++ieurs villes du pays pr protester contre les restrictions de mouvement imposées par les autorités ds le but de stopper la #Covid_19 qui a déjà quelque 80 décès sur +13 000 cas. pic.twitter.com/agTI5T9OCo — Michel Butangazi (@MichelblmMichel) February 20, 2021

Нгома также сообщил, что во время беспорядков погибли два человека. Известно, что мужчины скончались от огнестрельных ранений, однако при каких обстоятельствах они их получили — неизвестно.

Прокурор Андре Патрик Ропонат утверждает, что в их гибели виновна группа людей в масках, которая открыла огонь по демонстрантам из автомобиля. В связи с пандемией COVID-19 правительство Габона ввело ряд ограничений. Кроме того, уже почти год закрыты бары и ночные клубы, что наносит серьезный ущерб теневой экономике.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что власти африканской страны зарегистрировали российскую вакцину против коронавируса «Спутник V».