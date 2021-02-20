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Мигрант напал на французского чиновника за отказ предоставить убежище

Мигрант напал на французского чиновника за отказ предоставить убежище

Париж, 20 февраля. Беженец из Судана зарезал сотрудника иммиграционной службы на юге Франции. Причиной для убийства послужил отказ в предоставлении убежища.

Трагедия случилась в городе По, где 38-летний суданский мигрант подал заявление о предоставлении политического убежища в местный Центр приема беженцев. Специалист иммиграционного отдела отказал иностранцу в приеме заявления, после чего суданец расправился с оппонентом при помощи кухонного ножа. О поножовщине на юге Франции сообщает Daily Mail.

Жертвой агрессивного беженца стал 46-летний Сирил П., у которого остался ребенок. Как стало известно полиции, мигрант напал на француза рано утром. Сразу после нападения на место происшествия были вызваны сотрудники экстренных служб, в том числе медицинские работники. Сирил П. находился в своем кабинете с многочисленными колотыми ранами в области груди. По прибытии врачей потерпевший был еще жив, однако вскоре скончался от полученных травм.

Как впоследствии выяснилось, полицию вызвали другие посетители Центра по приему беженцев, которые ожидали своей очереди в коридоре. Преступника удалось схватить и арестовать по подозрению в убийстве. По словам стражей порядка, убийца, имя которого не называется, уже привлекался к уголовной ответственности за акты насилия и даже в 2017 году был дважды заключен в тюрьму за вооруженное нападение.

Выяснилось, что злоумышленник прибыл в По среди большой группы людей из Кале. Там мигранты находились в течение последних пяти лет. Они надеялись перебраться через Ла-Манш в Великобританию. Вместо этого их отвезли на автобусе в Центр по приему беженцев на юг Франции, где дали возможность попросить официального убежища.

Мэр города По Франсуа Байру подтвердил, что последнее ходатайство нападавшего о предоставлении убежища во Франции было отклонено. Теперь ему грозит тюрьма перед депортацией. Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманин посетил место преступления и выразил свои искренние соболезнования семье и близким жертвы ужасного убийства.

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