Мигрант напал на французского чиновника за отказ предоставить убежище

Париж, 20 февраля. Беженец из Судана зарезал сотрудника иммиграционной службы на юге Франции. Причиной для убийства послужил отказ в предоставлении убежища.

Трагедия случилась в городе По, где 38-летний суданский мигрант подал заявление о предоставлении политического убежища в местный Центр приема беженцев. Специалист иммиграционного отдела отказал иностранцу в приеме заявления, после чего суданец расправился с оппонентом при помощи кухонного ножа. О поножовщине на юге Франции сообщает Daily Mail.

Жертвой агрессивного беженца стал 46-летний Сирил П., у которого остался ребенок. Как стало известно полиции, мигрант напал на француза рано утром. Сразу после нападения на место происшествия были вызваны сотрудники экстренных служб, в том числе медицинские работники. Сирил П. находился в своем кабинете с многочисленными колотыми ранами в области груди. По прибытии врачей потерпевший был еще жив, однако вскоре скончался от полученных травм.

Как впоследствии выяснилось, полицию вызвали другие посетители Центра по приему беженцев, которые ожидали своей очереди в коридоре. Преступника удалось схватить и арестовать по подозрению в убийстве. По словам стражей порядка, убийца, имя которого не называется, уже привлекался к уголовной ответственности за акты насилия и даже в 2017 году был дважды заключен в тюрьму за вооруженное нападение.

Выяснилось, что злоумышленник прибыл в По среди большой группы людей из Кале. Там мигранты находились в течение последних пяти лет. Они надеялись перебраться через Ла-Манш в Великобританию. Вместо этого их отвезли на автобусе в Центр по приему беженцев на юг Франции, где дали возможность попросить официального убежища.

Мэр города По Франсуа Байру подтвердил, что последнее ходатайство нападавшего о предоставлении убежища во Франции было отклонено. Теперь ему грозит тюрьма перед депортацией. Министр внутренних дел Франции Жерар Дарманин посетил место преступления и выразил свои искренние соболезнования семье и близким жертвы ужасного убийства.