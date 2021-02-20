Президент США объявил Техас зоной стихийного бедствия

Вашингтон, 20 февраля. Американский лидер Джо Байден подписал декларацию, в которой говорится о «крупном стихийном бедствии» в штате Техас. Он распорядился оказать поддержку его жителям из-за непогоды.

Власти Техаса получат федеральную помощь из-за последствий сильной снежной бури, обрушившейся на штат, рассказал глава Белого дома. Байден официально объявил Техас зоной стихийного бедствия. Согласно данным местных экстренных служб, с проблемами, связанными с водоснабжением, столкнулись около 14 млн жителей штата. Более 260 тыс. из них оказались без питьевой воды.

Сильнейшая снежная буря ударила по южным штатам США и северным штатам Мексики. Как сообщалось ранее, ухудшение погодных условий привело к десяткам смертей и оставило миллионы людей без электричества.