Педиатр Дорофеева рассказала о полезных витаминах, которые редко употребляют россияне

Москва, 20 февраля. Польза витаминов С и В известна практически каждому. Однако россияне часто забывают о других, не менее важных витаминах — К и РР.

Педиатр Видновской детской поликлиники Мария Дорофеева в беседе с «Радио 1» рассказала о полезных свойствах витаминов К и РР. Эти «менее знаменитые» витамины являются крайне необходимыми для организма.

По словам врача, витамин К участвует в свертываемости крови, поэтому его дефицит может привести к кровотечениям. Он влияет на сердечно-сосудистую систему, обменные процессы и оказывает антибактериальный эффект. Наконец, витамин К способствует укреплению костного аппарата и полезен для почек.

«Витамин К содержится в овощах, в зелени: это капуста, брокколи, петрушка, укроп, кинза. Избытка этого витамина быть не может: в продуктах его минимальное количество», — уточнила Дорофеева.

Дефицит никотиновой кислоты или витамина РР часто наблюдается у взрослых. Он не слишком известен, но крайне необходим. Витамин РР участвует в обменных процессах и способствует заживлению ран. Недостаток никотиновой кислоты в организме может вызвать нервное перенапряжение или стресс.

Ранее диетолог Вера Коденцова рассказала о витаминах, которые стоит употреблять во время реабилитации после COVID-19. По ее словам, нужно употреблять витамины D, С и цинк.