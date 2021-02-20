Сотни детей Чада пострадали от насилия, осиротели или погибли в 2020 году

Нджамена, 20 февраля. Дети, живущие в Чаде, постоянно страдают от насилия, а их самые основные права не соблюдаются. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела сеть ассоциаций по защите прав детей (REASPET).

Организация передала итоги исследования в Африканский институт экономического и социального развития. Документ подробно описывает, в каком страшном положении находятся несовершеннолетние жители республики.

Так, более 525 девочек подверглись женскому обрезанию в 2020 году. Операции проводились в южной и северной частях Чада. Кроме того, 15 девушек изнасиловали. Самой младшей жертвой стала семилетняя малышка. Еще 12 утонули в реке Чари, когда искали маниоку (корнеплод. — Прим. ФАН) для продажи.

Матери, неспособные позаботиться о своих детях, выбрасывают новорожденных в каналы, туалеты или мусорные баки. За прошедший год в стране зафиксировали как минимум четыре подобных случая.

#Tchad: le REASPET dresse un tableau sombre de la situation des enfants en 2020 https://t.co/NMThWhbotW — tchadinfos (@tchadinfos) February 19, 2021

Почти у полтысячи беспризорных детей Чада нет даже свидетельства о рождении — основного документа, который обеспечивает ребенку доступ к необходимым процедурам. Конфликты и наводнения унесли жизни семи детей, а 120 несовершеннолетних осиротели.

Координатор REASPET Артур Али Нгетель обратился к правительству и благотворителям с просьбой улучшить положение детского населения в Чаде. Он предлагает построить в стране дом для нуждающихся детей, который помог бы избежать повторения хотя бы части случаев насилия, подобных случившимся в прошлом году.

Свыше 54% процентов жителей республики — несовершеннолетние, но они остаются самой незащищенной частью общества.