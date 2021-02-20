Нормализацию отношений с Израилем могут обсудить в Судане

Хартум, 20 февраля. Член Суверенного совета Судана Мухаммад Факи Сулейман заявил, что вопрос нормализации диалога с Израилем требует обсуждения, поскольку в африканской стране сформировали новое правительство.

Теперь в Совете министров Судана присутствуют влиятельные политические лидеры, а ранее состоялось первое заседание под председательством премьера Абдаллы Хамдока.

Глава МВД Судана отмечал, что новое правительство защитит как суверенитет, так и граждан в условиях нестабильности в отдельных районах. Совету министров предстоит собрать экстренную группу, которая оценит обстановку в различных провинциях (вилаятах).

Международная редакция Федерального агентства новостей разъясняла, кто вошел в новое правительство Судана, сформированное по итогам работы Совета партнеров переходного периода. Министром обороны стал кадровый армейский офицер Ясин Ибрагим Ясин.

МИД возглавила дочь последнего демократически избранного премьера Марьям аль-Махди ас-Садик, Минфин — профессор Джибриль Ибрагим, а министром по делам кабмина назначили Халида Омара Юсуфа. Причем в 2018 году они активно участвовали в протестах, которые закончились свержением президента Аль-Башира.