Нейропсихолог рассказала о болезни старшего сына Марии Кожевниковой

Сын звезды сериала «Универ» Марии Кожевниковой страдает от ярко выраженной гиперактивности, об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Педагог-психолог, нейропсихолог Нина Петровская в разговоре с корреспондентом ФАН объяснила, что собой представляет заболевание и какие сложности может спровоцировать в будущем.

Как отмечает эксперт, говоря о гиперактивности ребенка, стоит учитывать те условия, в которых ребенок растет. Также не следует забывать о его темпераментальных характеристиках. Но однозначно гиперактивность нельзя оставлять без внимания.

«Чаще всего рекомендуется консультация нейропсихолога и обследование, чтобы подобрать для ребенка оптимальный режим коррекции поведения и обучения дома. Также очень важен возраст. К примеру, ребенку до 12 лет просто необходимо сопровождение», — говорит специалист.

Гиперактивность — диагноз достаточно серьезный и сложный, поэтому необходимо убедиться, что родители имеют дело именно с этим заболеванием.

«Важно понимать, что это не какие-то издержки характера или какое-то определенное педагогическое состояние», — объясняет Петровская.

По мнению нейропсихолога, при обнаружении у ребенка гиперактивности стоит обратиться к специалистам. Ведь если этого не сделать, сценариев развития событий может быть много.

«Ребенок может не прижиться в коллективе, будет затруднение в понимании сверстников, одноклассников, педагоги могут уставать, родители, социальный климат в семье будет иной. Обязательно нужно получить рекомендации некой психологической гигиены», — говорит психолог.

Уделять внимание заболеванию следует начать как можно раньше.

«Если у ребенка были в детстве какие-то сложности с поведением, то это в дальнейшем может отразиться на успехе в каком-либо занятии, что-то не получится», — отмечает эксперт.

Ранее звезду популярного сериала Марию Кожевникову засняли вместе с коллегой по цеху и старым другом Виталием Гогунским. После появившихся в Сети кадров знаменитость начала говорить о ревности мужа.