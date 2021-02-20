«Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» в Кубке России

Санкт-Петербург, 20 февраля. Действующий обладатель Кубка России по футболу петербургский «Зенит» проиграл в матче 1/8 турнира «Арсеналу» из Тулы. Матч проходил на домашнем стадионе «Зенита» в Петербурге.

Итоговый счет матча 2:1 в пользу команды гостей. За «Арсенал» отличились Кирилл Панченко и Роберт Бауэр, забивший петербургскому клубу с пенальти. В составе «Зенита» гол на свой счет записал полузащитник Далер Кузяев.

«Арсенал» пропустил гол на 19-й минуте матча. Однако спустя шесть минут отыгрался благодаря точному удару Панченко. Позже Бауэр вывел тульскую команду вперед.

«Зенит» вылетает из турнира. Соперник «Арсенала» по четвертьфиналу станет известен после жеребьевки.

Руководство футбольного клуба «Тамбов» ранее объявило об отказе от участия в Кубке России. В последнее время клуб испытывает серьезные финансовые трудности.