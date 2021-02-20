США отменят запрет Трампа на помощь Эфиопии в строительстве дамбы Хидасэ

Аддис-Абеба, 20 февраля. Новая администрация США отменила решение бывшего президента Дональда Трампа о заморозке помощи Эфиопии, сообщает Jamaica Observer.

Американцы в сентябре прошлого года приостановили материальную поддержку Эфиопии. Африканская страна лишилась около 272 миллионов долларов из-за строительства плотины Хидасэ. Переговоры об участии Вашингтона в сооружении ГЭС как посредника провалились, и Трамп решил не выделять Аддис-Абебе деньги.

Администрация бывшего президента США поддерживала Египет, который, как и Судан, выступает против строительства плотины на реке Голубой Нил. Реализация проекта может привести к сокращению водных ресурсов для двух африканских государств. При таком развитии событий их ждут тяжелые социально-экономические последствия.

Нового главу США Джо Байдена и его администрацию все еще беспокоит возведение ГЭС. Однако на оказание гуманитарной помощи это не повлияет. Секретарь Государственного департамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон больше не связывает временное прекращение содействия Эфиопии со спорами по плотине. По его словам, возобновление поддержки зависит от ряда других, не связанных с Хидасэ, факторов, поэтому Соединенные Штаты планируют снова предоставлять помощь африканской стране.