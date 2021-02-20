Актриса Алферова раскрыла секрет крепкого брака с Бероевым

Москва, 20 февраля. Актриса Ксения Алферова раскрыла, как ей и ее мужу, артисту Егору Бероеву удается много лет сохранять счастливый и крепкий брак.

По словам Алферовой, женщины, стремящиеся выйти замуж за актеров, в первую очередь думают о деньгах. На самом деле актриса и ее муж совсем не миллионеры, а зарабатывать им приходится тяжелым трудом.

Чтобы сохранить брак, артистка старается воспринимать Бероева не как актера, а как многостороннего и интересного мужчину. Еще один секрет крепкого брака, по мнению Алферовой — правильное распределение ролей в семье.

«Егор — мужчина, поэтому в первую очередь он моя защита и опора, а также добытчик. С этими функциями он справляется просто прекрасно», — поделилась актриса в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой».

Своего мужа Алферова назвала очень заботливым человеком, с которым она чувствует себя как за каменной стеной. Сама артистка старается быть для супруга музой и постоянно удивлять его.

Ксения Алферова — дочь актрисы Ирины Алферовой от болгарского дипломата Бойко Гюрова. Мать жены Бероева также была замужем за артистом Александром Абдуловым, который бросил ее после многолетнего брака.