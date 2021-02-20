Власти Норильска объявили 22 февраля днем траура по погибшим при обрушении в цеху

Норильск, 20 февраля. День траура по погибшим при обрушении в цеху фабрики назначен на 22 февраля. Соответствующее решение приняли власти Красноярского края.

Здание фабрики в Норильске обрушилось, пять человек в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Несколько сотрудников цеха в настоящий момент находятся в реанимации. Травматологи и анестезиологи приехали из других медицинских учреждений для оказания помощи пациентам.

Глава компании «Норникель» Владимир Потанин заявил, что причиной аварии на Норильской обогатительной фабрике могло стать грубое нарушение техники безопасности, сообщало Федеральное агентство новостей. Фабрика входит в дочернюю компанию «Норникеля» российского бизнесмена.