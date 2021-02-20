Губернатор Владимирской области напомнил гражданам о смысле санавиации

Владимир, 20 февраля. Реакция жителей региона на строительство вертолетной площадки возле Областной детской клинической больницы вызвала недоумение у губернатора. Он напомнил о важности санавиации.

Новая вертолетная площадка должна появится в ОДКБ Владимира в этом году. Она предназначена для эвакуации пациентов, которым необходимо оказать экстренную помощь. Тяжелобольных детей будут транспортировать со всей области. Эта идея не у всех жителей города вызвала положительную реакцию. Издание «Владимирские ведомости» приводит слова губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Он удивлен такой реакции.

«Протест против строительства вызвал у меня недоумение. Вертолетная площадка на участке ОДКБ будет построена. Потому что никакие опасения по поводу и без не могут даже близко сравниться с угрозой жизни человека, тем более ребенка», — заявил губернатор.

Сипягин призывает горожан изменить свое отношение к вертолетной площадке, ведь здесь стоит вопрос о жизни и здоровье детей. Снижение уровня комфорта, связанное с шумом лопастей вертолета, — несколько преувеличено. Губернатор отмечает, что к помощи санавиации прибегают редко.

Ранее в эксклюзивном интервью ФАН заведующая отделением медицины катастроф Республики Крым Тамара Сакун рассказала о работе санавиации в экстренных условиях. На фоне пандемии коронавируса перелетов стало больше.