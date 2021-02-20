Стержаков рассказал об отношении Мягкова к деньгам

Москва, 20 февраля. Актер Владимир Стержаков проводил в последний путь звезду «Служебного романа» Андрея Мягкова. После траурной церемонии он рассказал журналистам об образе жизни знаменитости.

Народный артист РСФСР Мягков и его супруга, актриса Анастасия Вознесенская жили скромно. Звезды советских киноэкранов никогда не принимали финансовую помощь от друзей и коллег. Гонораров от съемок в комедиях Эльдара Рязанова хватало на комфортную жизнь и отдых за границей.

Однажды на рыбалке Мягков рассказал Стержакову, что ездит в зарубежные страны с женой, чтобы сбежать от своей популярности. Там ему не приходилось носить солнцезащитные очки и прятаться от назойливых поклонников. Он мог спокойно пойти в музей и посидеть за столиком в любом кафетерии. По словам Стержакова, звезда фильма «Служебный роман» получал пенсию в размере 50 тысяч рублей. Артисту хватало этих денег на жизнь, пишет «Собеседник».

Церемония прощания с народным артистом РСФСР проходила в МХТ имени Чехова. Она началась в 10:00 утра по московскому времени. Гроб с телом артиста стоял посреди сцены, на которой он выступал многие годы. Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище.