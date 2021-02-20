Мураховский после слов Стрелкова о войне РФ с Украиной сравнил его с «диванным экспертом»

Москва, 20 февраля. Экс-глава Министерства обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков уверен, что война Украины и России неизбежна. Военный эксперт Виктор Мураховский с ним не согласился.

Стрелков напомнил, что 22 февраля пройдет встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Экс-министр обороны ДНР заявил, что если бы верховным главнокомандующим был он, на этой встрече обсуждался бы вопрос о том, кого поддержит Минск в случае войны Украины и России.

Полковник запаса Виктор Мураховский сравнил слова Стрелкова с заявлениями «диванных экспертов». Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский в беседе с журналистами «Политического калейдоскопа» отметил, что Стрелков вряд ли обладает полной информацией.

«Знаете, мне все это напоминает советские времена, когда в газетах и на телевидении была такая рубрика: «Если бы директором был я». Подобные рассуждения в Сети – из той же оперы. Ну, может, слегка осовремененные. То есть люди начинают философствовать о том, о чем понятия не имеют», — подчеркнул эксперт.

Тема войны с Украиной периодически возникает лишь по той причине, что хайп всегда проще ловить на том, что эмоционально возбуждает людей.

«Стрелков не обладает всей полнотой информации. Особенно в оборонной сфере, где все в основном засекречено и закрыто. Так что в этом случае я предлагаю доверять нашему Верховному главнокомандующему, министру обороны, начальнику Генштаба, которые неоднократно заявляли, что на сегодняшний день обороноспособность России надежно обеспечена», — резюмировал Мураховский.

Эксперт напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который однозначно заявил: в случае агрессии Киева против Донецкой и Луганской народных республик будет поставлена под сомнение государственность самой Украины. В Киеве это, конечно же, приняли к сведению, а самоубийц в военном руководстве Украины нет.

Как сообщает ФАН, военный эксперт Алексей Леонков, комментируя события в Донбассе, рассказал, по какому сценарию могут начать развиваться события в ближайшем будущем.