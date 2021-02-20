Более 200 миллионов человек в мире уже привились от коронавируса

Москва, 20 февраля. Число людей, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса, во всем мире превысило 200 миллионов, следует из подсчетов, основанных на данных властей, экспертов и СМИ.

Согласно последним данным, привились уже 200 269 332 человека, что составляет 2,6% населения планеты. На США, Китай, Великобританию и Индию приходятся около 65% всех привитых, передает ТАСС.

В Соединенных Штатах вакцинацию прошли 60 миллионов человек, в Китае — 40,5 миллиона, а в Великобритании — более 17,5 миллиона человек. В Индии число привитых граждан составляет уже более 10,7 миллиона.

Но темпы вакцинации немного снизились. Если на прошлой неделе в среднем делали по 6 миллионов прививок каждый день, то на этой — около 5 миллионов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала происхождение коронавируса. Также она отметила важность контроля за переходом вирусов и бактерий от животных к человеку.