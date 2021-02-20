Прибывших в Ирландию туристов предлагают сажать в тюрьму за нарушение карантина

Дублин, 20 февраля. Власти Ирландии одобрили законопроект, в рамках которого туристов могут ожидать штрафы и тюремное заключение за нарушение карантина.

Путешественников в рамках инициативы предлагается помещать на самоизоляцию в гостиничные номера, где они должны будут соблюдать карантинные правила на протяжении 14 дней. Правительство Ирландии считает необходимым прописать в законодательстве наказания на нарушение самоизоляции, серьезно ужесточив уже имеющиеся правила.

Например, иностранных туристов могут оштрафовать на пять тысяч долларов США (370 тыс. рублей), говорится в тексте законопроекта. Также их может ждать уголовное наказание в виде отбывания тюремного срока в один месяц. За соблюдением карантинных правил будут наблюдать частные охранные фирмы, взаимодействующие с полицейскими.

Штрафы и тюремные сроки могут грозить гостям и жителям Финляндии в случае отказа провериться на новую коронавирусную инфекцию. Об этом накануне сообщили в местном правительстве.