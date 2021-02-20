Навальному вынесли приговор по делу об оскорблении ветерана

Москва, 20 февраля. Основателя признанного иноагентом ФБК Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Суд установил, что заявления Навального порочат честь и достоинство фронтовика, а также подрывают его авторитет. Наказание, назначенное юридической инстанцией, станет известно позже.

В Бабушкинском районном суде состоялось очередное заседание по делу московского блогера. Судебный процесс начался с последнего слова обвиняемого, после чего судья удалилась в совещательную комнату. Вынесение приговора назначили на 18:00 по московскому времени.

Алексей Навальный летом 2020 года опубликовал в Twitter пост, в котором раскритиковал участников ролика в поддержку поправок к Конституции России, назвав их «продажными холуями». Среди них фигурировал фронтовик Игнат Артеменко. Общественность резко отреагировала на провокационные высказывания блогера и потребовала привлечь его к уголовной ответственности.