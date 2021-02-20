Полиция Гондураса ликвидировала лагерь убийц MS-13

Гондурас, 20 февраля. Полиция Гондураса ликвидировала лагерь по подготовке убийц и нарколабораторию, которые принадлежали одной из самых жестоких банд Латинской Америки «Мара Сальватруча» (MS-13). База находилась между департаментами Франсиско Морасан и Оланчо, примерно в 100 километрах к востоку от столицы страны. Об этом полиция Гондураса сообщила у себя на странице в Twitter.

#DespliegueOperacionalDeImpacto



Producto de una operación coordinada y ejecutada por la DPI, desmatelamos un campamento de entrenamiento de sicarios y un narcolabaoratorio de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13). #DistritoCentral #FranciscoMorazán. pic.twitter.com/LLcmIOeWyy — DPI (@dpi_honduras) February 19, 2021

Лагерь бандитов назывался «Школа» и был предназначен для обучения стрельбе, также там разрабатывались преступные планы. Кроме того, на базе располагалась нарколаборатория. Полицейские задержали шесть главарей банды MS-13, а также изъяли четыре дробовика, автомат АК-47, пистолеты и патроны к ним, бронежилеты и другое снаряжение.

Самые опасные «муравьи» в Латинской Америке

Банда «Мара Сальватруча» или MS-13, что переводится как «бригада бродячих сальвадорских муравьев», считается самой жестокой группировкой в Латинской Америке. Организация появилась в Лос-Анджелесе в 1980-х годах. Она состояла из сальвадорских иммигрантов и с тех пор распространилась по США, Гватемале, Гондурасу и Никарагуа.

MS-13 отличается особой жестокостью, члены банды буквально культивируют насилие. Каждый из участников обязан время от времени кого-то убить, ограбить или изнасиловать — так создается авторитет внутри сообщества. Вступают в банду на всю жизнь, а если кто-то захочет покинуть ее раньше, то его ждет смерть.

«Мара Сальватруча» получает основной доход от сбыта наркотиков и оружия, также занимается крупными и мелкими кражами. Члены MS-13 тесно сотрудничают с колумбийскими и мексиканскими наркокартелями.

«Любимая» банда Трампа

«Мара Сальватруча» стала одной из главных целей для бывшего президента США Дональда Трампа. Он не раз изъявлял желание полностью уничтожить группировку, а в 2017 году поручил правительству разработать план по ликвидации MS-13. Однако из-за того, что банда имеет довольно сложную иерархическую организацию, даже в случае уничтожения нескольких ячеек MS-13 не сильно теряет в позициях. В группировке нет единого лидера, есть только общий кодекс, которому все следуют, что также осложняет борьбу с ней.

La Mara Salvatrucha, mais conhecida como "MS-13", é uma violenta gangue de rua, que foi designada como organização criminosa transnacional pelo presidente dos #EUA, Donald Trump.https://t.co/u4qw34jV2O — RENOVA (@RenovaMidia) October 28, 2020

Политический игрок

Уже несколько лет банда «Мара Сальватруча» является серьезным политическим игроком, и власти разных стран вынуждены считаться с ней, чтобы снизить уровень преступности. Известно, что президент Сальвадора Найиб Букеле вел переговоры с членами банды в 2020 году. И это принесло свои плоды — количество убийств в государстве снизилось на 56% по сравнению с 2019 годом.

El Salvador: ¿Nayib Bukele negoció con la temida pandilla Mara Salvatrucha? https://t.co/k4QZniFTsZ pic.twitter.com/Xps9rcQoHL — elespectador (@elespectador) September 4, 2020

По данным журналистов El Espectador, подобные переговоры члены банды вели с другими правительствами стран Центральной и Латинской Америки.