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Полиция Гондураса ликвидировала лагерь убийц MS-13

Полиция Гондураса ликвидировала лагерь убийц MS-13

Гондурас, 20 февраля. Полиция Гондураса ликвидировала лагерь по подготовке убийц и нарколабораторию, которые принадлежали одной из самых жестоких банд Латинской Америки «Мара Сальватруча» (MS-13). База находилась между департаментами Франсиско Морасан и Оланчо, примерно в 100 километрах к востоку от столицы страны. Об этом полиция Гондураса сообщила у себя на странице в Twitter.

Лагерь бандитов назывался «Школа» и был предназначен для обучения стрельбе, также там разрабатывались преступные планы. Кроме того, на базе располагалась нарколаборатория. Полицейские задержали шесть главарей банды MS-13, а также изъяли четыре дробовика, автомат АК-47, пистолеты и патроны к ним, бронежилеты и другое снаряжение.

Самые опасные «муравьи» в Латинской Америке

Банда «Мара Сальватруча» или MS-13, что переводится как «бригада бродячих сальвадорских муравьев», считается самой жестокой группировкой в Латинской Америке. Организация появилась в Лос-Анджелесе в 1980-х годах. Она состояла из сальвадорских иммигрантов и с тех пор распространилась по США, Гватемале, Гондурасу и Никарагуа.

Полиция Гондураса ликвидировала лагерь убийц MS-13

MS-13 отличается особой жестокостью, члены банды буквально культивируют насилие. Каждый из участников обязан время от времени кого-то убить, ограбить или изнасиловать — так создается авторитет внутри сообщества. Вступают в банду на всю жизнь, а если кто-то захочет покинуть ее раньше, то его ждет смерть.

«Мара Сальватруча» получает основной доход от сбыта наркотиков и оружия, также занимается крупными и мелкими кражами. Члены MS-13 тесно сотрудничают с колумбийскими и мексиканскими наркокартелями.

«Любимая»  банда Трампа

«Мара Сальватруча» стала одной из главных целей для бывшего президента США Дональда Трампа. Он не раз изъявлял желание полностью уничтожить группировку, а в 2017 году поручил правительству разработать план по ликвидации MS-13. Однако из-за того, что банда имеет довольно сложную иерархическую организацию, даже в случае уничтожения нескольких ячеек MS-13 не сильно теряет в позициях. В группировке нет единого лидера, есть только общий кодекс, которому все следуют, что также осложняет борьбу с ней.

Политический игрок

Уже несколько лет банда «Мара Сальватруча» является серьезным политическим игроком, и власти разных стран вынуждены считаться с ней, чтобы снизить уровень преступности. Известно, что президент Сальвадора Найиб Букеле вел переговоры с членами банды в 2020 году. И это принесло свои плоды — количество убийств в государстве снизилось на 56% по сравнению с 2019 годом.

По данным журналистов El Espectador, подобные переговоры члены банды вели с другими правительствами стран Центральной и Латинской Америки.

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