В Алеппо восстанавливают разрушенные террористами школы

Департамент образования сирийской провинции Алеппо продолжает восстановление школ, поврежденных или разрушенных в результате действий боевиков. Всего к новому учебному году планируется восстановить 70 сельских школ и 40 городских, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Директор департамента Ибрагим Масо подчеркнул, что сирийские власти стремятся не допустить разрыва в учебном процессе. Так, в городе Хуритан уже введены в строй две отреставрированные школы. Для обеспечения их работы был привлечен квалифицированный преподавательский состав.

Масо отметил, что в феврале 2020 года правительство Сирийской Арабской Республики (САР) выделило 4 миллиарда сирийских фунтов для восстановления учебной инфраструктуры. Эти средства были распределены по 106 школам, в которые в ближайшем будущем должны будут вернуться около 100 тысяч учащихся.

След терроризма

Террористические группировки, прежде всего «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ), «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (бывшая «Джебхат ан-Нусра»1, запрещена в РФ), нанесли тяжелый ущерб объектам инфраструктуры Сирии, ее промышленности и жизнеобеспечивающим предприятиям.

Далеко не весь урон был получен в результате боевых действий. Значительную роль в процесс разрушения инфраструктуры внесло мародерство, широко практикуемое радикалами, а также отсутствие обслуживания, что привело к быстрому износу объектов и выходу из строя промышленных механизмов.

Кроме того, при отступлении под натиском сирийской армии боевики уничтожали все, что впоследствии могло быть использовано правительством для дальнейшего продвижения и восстановления функциональности территорий: от дорог до электростанций.

Размах нанесенного ущерба в 2019 году оценил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«За период войны с международным терроризмом экономике страны нанесен огромный ущерб. От 40% до 70% инфраструктуры крупных городов и населенных пунктов практически разрушено», — заявлял генерал-полковник.

На территориях, возвращающихся под контроль Дамаска, немедленно начинаются работы по восстановлению объектов жизнеобеспечения. Так, в декабре 2020 года стало известно, что в провинции Алеппо была восстановлена сложная система водоснабжения, в результате чего 1,3 миллиона человек получили постоянный доступ к питьевой воде.

1 Организация запрещена на территории РФ.