«Смешная вы тут, Юля»: Савичева показала фото из детства

Москва, 20 февраля. Популярная российская певица Юлия Савичева на своей странице в Instagram разместила фотографию времен детского сада. Звезда вспомнила систему воспитания тех лет с подходами, активно применяющимися сегодня в португальском детсаде, куда ходит дочь Юлии.

«Разница очень существенная. В португальском садике абсолютно ни к чему не принуждают: если дети не хотят спать, их занимают чем-то другим; ребята постарше играют вместе с малышами и чувствуют свою ответственность за них. Я считаю, что это замечательно!» — пояснила певица.

Певица рассказала, что в детстве больше всего не любила дневной сон, она даже устраивала по этому поводу бунты и за протестную деятельность будущую звезду часто наказывали.

В кадре певица позирует в белых колготках и сереньком платьице. На голове у будущей звезды повязаны огромные белые банты. В последнее время Юлия поражает своих подписчиков интересными аутфитами. Каждому из них можно посвятить отдельную публикацию с разбором стилиста. Делаются такие разборы для того, чтобы модницы попробовали повторить их, если у них похожая фигура, как у звезды. Очевидно, что чувство стиля у Юлии с детства.

«Какая милая девчушка!», «Юлечка, хорошенькая такая! Одета так хорошо! Молодцы родители!», «Красивое платьице», «Смешная вы тут, Юля!» — не удержались поклонники певицы.

Исполнительница хита «Если в сердце живет любовь» Юлия Савичева живет в Португалии, но продолжает работать в России. Дочь находится в Португалии, ее воспитывают родители мужа. Савичева недавно жаловалась, что редко видится со своей дочерью из-за работы и разъездов, но при этом мечтает еще об одном ребенке, писал ранее ФАН.