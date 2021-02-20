СК расследует десять дел о гибели россиян во время зимнего отдыха

Москва, 20 февраля. Следственный комитет России опубликовал статистику о смертельных травмах россиян во время зимнего отдыха.

С начала года СК провел более 20 проверок по фактам травмирования и гибели людей при занятиях зимними видами спорта. Возбуждено около 10 уголовных дел. По данным ведомства, чаще всего жертвами в подобных случаях становятся дети.

В СУ СКР заявили, что при катании на коньках, лыжах, «ватрушках», санках, ледянках нужно выбирать только оборудованные места. Среди самых распространенных развлечений, опасных для жизни и здоровья, следователи назвали катание на «ватрушках» или санках по трассам. Это может привести к различным травмам или даже к смерти.

Развлечения на коньках также могут закончиться трагедией, считают в ведомстве. Из-за переменчивых температур лед на водоемах может быть некрепким, поэтому высока вероятность провалиться. Как правило, выбраться из ледяной воды самостоятельно почти невозможно, особенно ребенку. В связи с этим россиянам советуют выбирать только специально оборудованные катки.

«Следственный комитет еще раз напоминает о трагических происшествиях и призывает граждан внимательнее относиться к выбору мест для зимних забав. Соблюдение правил и элементарная осторожность помогут сохранить жизнь вам и вашим детям», — говорится на сайте ведомства.

Инцидент с «ватрушкой» произошел в Тульской области на днях, сообщал ФАН. Девочка-подросток вылетела на тюбинге под колеса «газели». Ребенок от столкновения с транспортным средством погиб на месте.