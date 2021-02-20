Интерес молодежи к покупке жилья в кредит снизился в России

Москва, 20 февраля. Жители России в возрасте младше 30 лет стали реже брать ипотеку, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сведениям организации, за последние пять лет число заемщиков до 30 лет сократилось почти на 10 процентных пунктов. На сегодня их доля составляет 21%.

Специалисты НБКИ считают, что 2020 год стал настоящей проверкой на прочность для многих заемщиков. Уверенней всего чувствовали себя граждане от 40 до 50 лет. По мнению аналитиков, осилить ипотеку в условиях экономической нестабильности смогли лишь наиболее финансово устойчивые заемщики.

Молодые люди нечасто проходили банковскую проверку. Для кредитных организаций более привлекательными являются возрастные клиенты, у которых значение персонального кредитного рейтинга, как правило, выше.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее допустил возможность продления программы льготной ипотеки в 2024 году. Однако, по его словам, механизмы льготного кредитования к этому времени могут измениться.