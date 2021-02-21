На Су-57 испытали макеты гиперзвуковых ракет

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшую неделю.

Австралия

Армейский вертолет Black Hawk совершил вынужденную посадку в парке Сиднея после столкновения с круизным лайнером

Во время антитеррористических учений в гавани Сиднея вертолет столкнулся с мачтой круизного лайнера. Повредив лопасть несущего винта, он был вынужден совершить экстренную посадку в парке Уотсон-Бэй.

????????Un UH-60 Black Hawk del Ejército Australiano sufre un accidente durante un asalto de entrenamiento a un crucero en las costas de Sidney. En el vídeo se ve el momento que las palas de los rotores chocan con un objeto. pic.twitter.com/yLkNNdHw4G — ENTRE GUERRAS (@entre_guerras_) February 18, 2021

Представитель министерства обороны заявил, что никто из гражданских лиц и военнослужащих не пострадал.

Великобритания

Юбилейный RIAT 2021 отменен

Авиашоу Royal International Air Tattoo (RIAT) 2021, традиционно проводимое в Англии, отменено. Причиной, по заявлениям организаторов, стала продолжающаяся неопределенность из-за пандемии коронавируса.

Please see the following statement regarding the cancellation of RIAT 2021. Read more here: https://t.co/YD8gNDCyT8 pic.twitter.com/eipXq9Ch8g — Royal International Air Tattoo (@airtattoo) February 16, 2021

Мероприятие, которое знаменовало бы собой 50-летие RIAT, было запланировано на 16-18 июля.

Royal International Air Tattoo — ежегодный показ боевой авиационной техники. Организатором выступает благотворительный фонд Королевских ВВС Великобритании на авиабазе Фэрфорд.

Вьетнам

Aero L-39NG для ВВС Вьетнама

Чешская компания-экспортер вооружения и оборонной продукции Omnipol сообщила, что Вьетнам заказал у авиапроизводителя Aero Vodochody партию из 12 учебно-боевых самолетов Aero L-39NG.

Omnipol announced that it has been awarded a contract from Vietnam Ministry of Defence for 12 Aero Vodochody L-39NG Albatross jet trainers. https://t.co/Oe4Id80k66 pic.twitter.com/4TD4bW2Ar6 — AsianMilitaryReview (@amrmagazine) February 18, 2021

Кроме поставки самих самолетов, контракт включает в себя обучение пилотов-инструкторов и технического персонала. Помимо этого, в него входит поставка запасных частей для самолетов, системы наземного обучения, материально-технического обеспечения и прочего оборудования.

Самолеты должны быть направлены заказчику в 2023–2024 годах. Общая сумма контракта не сообщается.

Грузия

Проект грузинского разведывательно-ударного БПЛА

Появились изображения разрабатываемого «Тбилавиамшени» (ТАМ – Тбилисский авиационный завод) «первого грузинского разведывательно-ударного БПЛА» под обозначением Т-31.

Грузинское предприятие «Тбилавиамшени» занялось разработкой разведывательно-ударного беспилотника Т-31. Аппарат сможет нести вооружение массой до 350 килограммов и находиться в воздухе до 72 часовhttps://t.co/BmJakiTsDc pic.twitter.com/ORUNPMQKTY — N + 1 (@nplusodin) January 30, 2021

Заместитель директора ТАМ Михаил Рогава заявил, что проект обсуждается с потенциальными инвесторами и заказчиками. Первые БПЛА могут быть готовы к поставке в течение 18 месяцев после получения финансирования.

Испания

Проект Eurodrone может быть отложен из-за проблем с Испанией

Испания исчерпала бюджет для проекта европейского беспилотника Eurodrone класса MALE. По этой причине его реализация снова может быть отложена. Данный БПЛА разрабатывается при участии Германии, Франции и Италии.

According to confirmed sources, Spain no longer has a budget in 2021 for the European MALE drone, the #Eurodrone, developed by Germany, Spain, France and Italy. Madrid re-allocated its budget in favor of the Future Air Combat System #FACS - € 2bn. https://t.co/X3pPkOrkTF — martin broek (@martinbroek) February 16, 2021

Существует дополнительная проблема, с которой сталкивается Airbus — это двигатели БПЛА. Компания до сих пор не определилась с поставщиком. Среди претендентов — General Electric и Safran Helicopter Engines.

При этом Рим оказывает давление на Airbus, желая, чтобы было выбрано итальянское дочернее предприятие GE — Avio Aero. Иначе Италия грозится выйти из проекта. По словам министра обороны Франции Флоранс Парли, беспилотник появится не ранее 2028 года.

Канада

Канада увеличит срок эксплуатации своих вертолетов

ВВС Канады в рамках проекта Griffon Limited Life Extension (GLLE) осуществляют работы по увеличению срока эксплуатации 85 многоцелевых вертолетов CH-146 Griffon. Продлить его планируется как минимум до 2031 года.

avia news : Le Canada modernise ses CH-146 Griffon, https://t.co/BwPEaOl7hZ pic.twitter.com/tOmpKrGTxd — Pascal Kümmerling (@PascalKmmerling) February 17, 2021

Первый вертолет CH-146 был доставлен в Мирабель для плановой модернизации. Специалисты GLLE проводят замену авиационных систем, занимаются усовершенствованием бортового оборудования и двигателей.

НАТО

Новый флот разведывательных беспилотников НАТО готов к выполнению боевых задач

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс заявил, что парк разведывательных БПЛА Альянса, поставляемых в рамках программы AGS, достиг боевой готовности. В НАТО получил последний, пятый модифицированный RQ-4D от Northrop Grumman в ноябре 2020 года.

NATO has announced that a fleet of five Northrop Grumman RQ-4D Phoenix high-altitude long-endurance drones are now ready for operationshttps://t.co/h2Jshksat3 — The Defense Post (@DefensePost) February 17, 2021

Данные БПЛА позволят Альянсу вести наблюдение за обширными территориями, обеспечивая всестороннюю картину обстановки в любое время и при любых погодных условиях.

Россия

На Су-57 испытали макеты новых гиперзвуковых ракет

Опытный истребитель Су-57 в рамках испытаний выполнил несколько полетов с функциональными массогабаритными макетами новой российской внутрифюзеляжной гиперзвуковой ракеты. До этого прошла «примерка» макетов нового изделия во внутренние отсеки истребителя на земле.

В ближайшей перспективе с применением Су-57 планируются первые бросковые испытания этих ракет.

Новое вооружение относится к классу «воздух-поверхность». Оно предназначено для поражения таких приоритетных целей, как объекты противовоздушной и противоракетной обороны противника, а также радиолокационные станции, пусковые установки крылатых и тактических баллистических ракет.

Экстренная посадка военного Ту-142 под Вологдой

14 февраля на аэродроме Кипелово (Федотово) под Вологдой самолет Ту-142 Морской авиации ВМФ России совершил экстренную посадку.

Позднее пресс-служба МЧС по Вологодской области подтвердила факт происшествия:

«14.02.2021 в 8.20 поступила информация об аварийной посадке самолета Ту-142 (1 двигатель из 4 отказал). В 8.35 произошла посадка без повреждений. На месте работало 29 человек, 11 единиц техники».

Французы над Черным морем

17 февраля ВКС России осуществили «перехват» двух истребителей Mirage 2000 ВВС Франции и топливозаправщика KC-135 над водами Черного моря.

Пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа была поднята для предотвращения нарушения российской границы. В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что после приближения истребителей России к самолетам ВВС Франции те изменили курс и стали уходить в сторону, противоположную российским границам.

США

В США вывели из эксплуатации первый бомбардировщик B-1B

17 февраля первый стратегический бомбардировщик B-1B Lancer отправился на «кладбище» на базе Дэвис-Монтан.

The US Air Force’s plan to retire 17 of its B-1B Lancer bombers officially kicked off on February 17 as the first "Bone" launched from Ellsworth Air Force Base for the last time before being divested.https://t.co/iNayqS5YHR — Defense Brief (@BriefDefense) February 18, 2021

Военно-воздушные силы США постепенно начинают плановое списание бомбардировщиков Rockwell B-1B Lancer. В первую партию войдут 17 единиц самолетов данного типа, из них четыре машины должны будут оставаться в пригодном для восстановления состоянии.

«Мы работаем над выводом на пенсию старых бомбардировщиков, чтобы освободить место для будущего B-21 Raider», — заявил генерал Тим Рэй.

Катастрофа учебного самолета в США

В США разбился учебно-тренировочный самолет Northrop T-38 Talon. Катастрофа произошла вечером 19 февраля. T-38, выполнявший плановый полет, упал в районе аэропорта Монтгомери штата Алабама. В результате крушения погибли оба летчика.

An aircraft, believed to be a T-38 Talon, has crashed near the Montgomery, Alabama airport. Two pilots on board were killed.https://t.co/5CHagDGLsS — Steven Fortson (@zaphod58) February 20, 2021

Расследованием происшествия занимается специальная комиссия ВВС США.

Тайвань

Крушение опытного образца БПЛА Teng Yun ВС Тайваня

18 февраля возле города Тайдун во время испытаний потерпел крушение опытный образец нового тайваньского беспилотника.

Today, a prototype of the new ????????Taiwanese MALE, Teng Yun UAV, crashed during a test flight near the city of Taitung, Taiwan.



The UAV was developed by the National Chung-Shan Institute of Science & Technology (NCSIST)



(Via Weibo) pic.twitter.com/9pOnbDtEXG — Jesus Roman (@jesusfroman) February 18, 2021

БПЛА разработан Чжуншаньским национальным институтом науки и технологий. Предварительная причина крушения — ошибка в системе управления дроном.

Турция

Турция будет отстаивать свои интересы в рамках программы F-35

Турецкая компания SSTEK подписала договор с международной юридической фирмой Arnold&Porter на консалтинговые услуги по делу о выводе Анкары из «программы F-35». Соучредителем SSTEK является Управление оборонной промышленности Турции.

Turkey has hired one of Washington’s most prestigious law firms to try to remain in the F-35 jet fighter program



• Ankara-based SSTEK Savunma Sanayi Teknolojiler (Defense Industry Technologies) has hired Arnold & Porter for $750,000 for 6 monthshttps://t.co/Nqp8y4tdkw — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 18, 2021

Договор направлен на защиту интересов Турции в будущем судебном разбирательстве. Работа будет нацелена на сохранение участия Турции в «программе F-35».

Франция

Истребитель ВВС Франции зацепил линию электропередач

Два истребителя Rafale, вылетевшие с авиабазы Оранж днем 17 февраля, пролетели над городом Ле-Кастелье на юге Франции. Во время полета один из них зацепил линию электропередач, в результате чего жители населенного пункта на 4 часа остались без электричества.

Rafale francês colide contra linhas de alta tensão https://t.co/pxQiBfvOAE — Revista Força Aérea (@RFA_digital) February 19, 2021

Незадолго до этого мэр Ле-Кастелье, проезжая по городу на своем автомобиле, заметил, как один из двух самолетов пролетал на предельно низкой высоте.

«Он пролетал так низко и это произвело такой сильный шум. Я поднял голову и увидел следом второй самолет», — рассказал Бенуа Гуен.

После этого свидетель увидел, как провода ЛЭП упали на землю. Самолет получил повреждения. Началось расследование случившегося.

Япония

Япония получила очередную партию Bell Boeing V-22В Osprey

14 февраля 2021 года на военно-морскую базу Ивакуни (японская префектура Ямагути) прибыла вторая партия транспортно-десантных конвертопланов Bell Boeing V-22В Osprey.

Japan received the second batch of Bell Boeing V-22В Osprey transport and landing converters. On February 14, 2021, the second batch of five Bell Boeing V-22В Osprey transport and landing converters, built for the army aviation of the Japanese Ground Self-Defense Forces. pic.twitter.com/Itn2vXcSqg — Asia.India-Defense (@Xia257) February 14, 2021

Транспортировка осуществлялась морским путем из США. Конвертопланы были построены для армейской авиации Сухопутных сил самообороны Японии в рамках заключенного ранее контракта.