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В национальном парке «Плещеево озеро» под Ярославлем выхаживают осиротевших кабанчиков

В национальном парке «Плещеево озеро» под Ярославлем выхаживают осиротевших кабанчиков

Ярославль, 20 февраля. Шестерых маленьких кабанчиков, мать которых убили браконьеры, приютили сотрудники национального парка «Плещеево озеро» в Ярославской области.

Поросята могли бы не пережить зиму, но их обнаружил старший государственный инспектор Евгений Горюнов во время патрулирования территории. Мужчина заметил кровавый след на земле. Следуя по нему, он сначала вышел на тушу убитой самки кабана, а потом на ее маленьких детей. Браконьера оперативно задержала полиция.

В национальном парке «Плещеево озеро» под Ярославлем выхаживают осиротевших кабанчиков

Евгений и его коллеги не бросили осиротевших малышей. Они стали подкармливать маленьких кабанчиков зернами и картофелем. Самую маленькую из них назвали Машей. Ее более бойкие братья и сестры отталкивают ее от кормушки, поэтому Горюнов кормит Машу лично.

В национальном парке «Плещеево озеро» под Ярославлем выхаживают осиротевших кабанчиков

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