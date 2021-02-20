Ивлев собрался отметить женитьбу на молодой возлюбленной с «расколбасом»

Москва, 20 февраля. Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев собирается с размахом отпраздновать женитьбу на своей молодой возлюбленной Лере Куденковой.

На девушке, которая моложе его на 19 лет, Ивлев женился в День всех влюбленных. Однако 14 февраля новоиспеченные супруги не стали устраивать пышные празднества. В марте шеф-повар и его молодая жена отправятся в Тамань — на родину Куденковой. Там их ждет свадьба в казачьем стиле с венчанием, танцами и выступлениями артистов.

«Свадьба — это прекрасный праздник, где все напиваются, гульбанят. Да, у меня тоже будет все нескромно! Но все, как мы любим — со вкусом, весельем, расколбасом», — рассказал Ивлев.

Поклонники 47-летнего телеведущего смогут частично приобщиться к свадебному веселью. Дело в том, что канал «Пятница!» покажет гуляния Ивлева и его новоиспеченной супруги в рамках спецвыпуска реалити-шоу «Четыре свадьбы» 25 марта. В первом выпуске нового сезона этой передачи шеф-повар сделал предложение Куденковой.

Новой жене Ивлева часто пишут негативные комментарии и сообщения в соцсетях. Дело в том, что до встречи с ней ведущий был женат. Куденкова рассказала, боится ли «сгореть в аду» из-за разрушенной семьи шеф-повара.