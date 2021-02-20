Сергея Пенкина заподозрили в пересадке волос и пластике

Москва, 20 февраля. Эстрадный артист Сергей Пенкин отпраздновал 60-летие 10 февраля. Именитые звезды на юбилее певца отметили, что он прекрасно выглядит для своего возраста.

Пенкина поздравили с юбилеем королева российской эстрады Алла Пугачева, ее муж Максим Галкин, актрисы Жанна Эппле и Эвелина Бледанс, певица Наталия Гулькина и другие звезды. Среди гостей на закрытой вечеринке нашлись скептики, которые уверяли, что артист сохранил молодость благодаря ряду пластических операций. Внешность Сергея Пенкина прокомментировал мастер преображения Владимир Плахотин.

Пластический хирург обратил внимание на густую шевелюру эстрадного артиста. Он считает, что в стремлении выглядеть лучше и бороться с комплексами нет ничего постыдного. По словам Плахотина, юбиляра могли угнетать залысины, от которых легко избавиться, прибегнув к процедуре пересадки волос.

«Он делает это для своего сценического амплуа и получает от этого удовольствие. В этом нет ничего плохого», — объяснил хирург в беседе с iReactor.

Перед юбилеем Сергей Пенкин решительно взялся за себя и сбросил лишний вес. За две недели певцу удалось избавиться от десяти килограммов.