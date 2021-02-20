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Экономика

Правительство РФ может расширить меры по ограничению цен на металл

Правительство РФ может расширить меры по ограничению цен на металл

Москва, 20 февраля. Дополнительные меры ограничения цен на металл в России будут рассмотрены правительством, если до марта стоимость продукции не стабилизируется, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что с 1 февраля правительство ввело заградительные пошлины на лом. Как рассчитывают в кабмине, это позволить частично стабилизировать рынок. В настоящий момент цены на металл несколько снизились, но до уровня 2019 года все же не восстановятся.

«Если сейчас по итогам февраля не будет стабилизирована цена, будем рассматривать дополнительные меры», — подчеркнул Хуснуллин.

Он добавил, что доля металла в себестоимости строительства разного типа домов составляет от 2% до 10%. Поэтому его подорожание влияет на доступность жилья для населения.

Ряд российских застройщиков в конце 2020 года пожаловался на рост стоимости металлопроката. Они заявляли, что цена арматуры с середины ноября выросла более чем на 50%. Минпромторг допускает введение запрета на экспорт лома, если временная вывозная пошлина в размере 45 евро за тонну не будет эффективной.

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев ранее в комментарии ФАН рассказал, как Россия сможет завоевать лидерство в новом сырьевом суперцикле. По его мнению, в обозримом будущем в мире резко возрастет спрос на металл.

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