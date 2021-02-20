Источник сообщил о запросе Минюста РФ по поводу требования ЕСПЧ освободить Навального

Москва, 20 февраля. Министерство юстиции РФ запросило ЕСПЧ пересмотреть решение об освобождении блогера Алексея Навального. Об этом сообщили в ведомстве.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее требовал отменить уголовное наказание блогеру. Жалобы адвокатов, которые требовали освободить нарушителя после решения Страсбургского суда, являются неприемлемыми, отметили в Минюсте РФ. Федеральный орган призвал ЕСПЧ пересмотреть заявленные требования, заявил источник РИА Новости в ведомстве.

Суд ранее отклонил ходатайство защиты Навального. Мосгорсуд также оставил в силе решение о замене условного срока на реальный. Блогер должен пробыть в колонии общего режима 2,5 года.