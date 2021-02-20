Россия увеличила поставки пшеницы за рубеж на 28,5%

Москва, 20 февраля. Россия транспортировала из страны 36,3 млн тонн зерна с 1 июля 2020 года по 11 февраля 2021-го. Это на 28,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Об этом говорится в материалах Министерства сельского хозяйства РФ. В прошлом сезоне за тот же период было экспортировано 28,3 млн тонн пшеницы. Актуальные данные предоставлены Федеральной таможенной службой (ФТС) России без учета информации о взаимной торговле со странами — членами Евразийского экономического союза за январь и февраль.

За сезон было поставлено за границу пшено в объеме 30,1 млн тонн, ячмень — 4,1 млн тонн, кукуруза — 1,8 млн тонн, добавили в министерстве. В прошлом сельскохозяйственном году российская сторона отправила за рубеж 41,7 млн ​​тонн зерновых. По данным Минсельхоза, в текущем году экспорт составит 45 млн тонн, в том числе 35 млн тонн пшена.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» ранее сообщил, что увеличение стоимости удобрения и технического оборудования приведет к росту цен на сельскохозяйственную продукцию.