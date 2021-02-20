Обучение у российских инструкторов повысило боеспособность армии ЦАР

Банги, 20 февраля. Обучение у российских инструкторов в центре Беренго обеспечило высокую боеготовность военнослужащих армии ЦАР (FACA), что сказалось на успехах вооруженных сил в борьбе с радикалами из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Центральноафриканский новостной портал Ndjoni Sango отмечает стремительное развитие контрнаступления отрядов FACA на северо-западе страны. Незаконные бандформирования, в которые вошли многочисленные наемники из Камеруна, Чада и Судана, не смогли противостоять национальной армии.

Экстремистам не помогли даже контрабандные поставки современного оружия. Журналисты Ndjoni Sango видят причину успеха FACA в тренировках у российских специалистов. Занятия построены по суворовской формуле: тяжело в учении, легко в бою.

Курсанты проходят военно-тактическую, стрелковую и дисциплинарную подготовку, выполняют спортивные упражнения и совершают дальние марш-броски. При этом специалисты из РФ не оставляют своих подопечных после выпуска и оказывают им консультативную поддержку, находясь непосредственно в районе столкновений с боевиками.

В понедельник, 15 февраля, завершилась подготовка еще 500 воспитанников лагеря Беренго. Ndjoni Sango сообщает, что молодое пополнение FACA отправляется в качестве подкрепления правительственных сил для проведения военных операций в районе Бамбари и защиты трассы Банги – Белоко.