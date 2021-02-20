Акции «Белуги» обвалились на 32,5% после активного роста

Москва, 20 февраля. Ценные бумаги компании «Белуга групп» обвалились в начале торгов на 32,5% по сравнению с закрытием предыдущей сессии, свидетельствуют данные Московской биржи.

На старте субботней сессии акции «Белуги» торговались по 2512 рубля за штуку. Активы компании начали расти 12 февраля. Накануне стоимость ценных бумаг достигла 6822 рубля, но в течение дня упала на 40%.

Значительное падение также испытали обыкновенные акции «Красного Октября». В ходе торгов Мосбиржи они подешевле на 35,8%, до 495 рублей за штуку. Привилегированные бумаги компании упали в цене на 34,4%, до 356 рублей за штуку.

Участники рынка объясняют резкие скачки стоимости бумаг компаний спекулятивными операциями некоторых инвесторов. Кроме того, избыточная ликвидность на рынке провоцирует увеличение активности трейдеров на коротких позициях.

Московская биржа ранее сообщила о планах допустить с 1 марта к торгам акции еще 33 иностранных эмитента. Таким образом, с начала весны на торговой площадке будут торговаться ценные бумаги 88 зарубежных компаний.