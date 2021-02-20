Великобритания начала финансировать «крымские» структуры на Украине

Херсон, 20 февраля. Министерство иностранных дел Соединенного Королевства анонсировало запуск на Украине нового проекта для помощи жителям Крыма.

По имеющимся данным, Лондон выделил 168 тысяч фунтов стерлингов для поддержки административных структур в Херсонской области.

Теперь нуждающиеся жители Крымского полуострова смогут обратиться на Украину за медицинской помощью. А также поднять вопрос о получении украинского паспорта.

Ранее стало известно, что Великобритания окажет ВМС Украины инструкторскую помощь. Эта инициатива будет реализована в рамках договоренности с представителями штабов операции ORBITAL.