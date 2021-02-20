Россия простилась с актером Андреем Мягковым. ФАН-ТВ

Россия простилась с Андреем Мягковым. Траурная церемония прошла в МХТ им. Чехова, где народный артист РСФСР служил более 30 лет. Любимый миллионами актер скончался в четверг на 83-м году жизни. Сегодня было море цветов и слез. Благодарные зрители и коллеги проводили своего кинокумира, необыкновенно мягкого и скромного человека, как и положено, аплодисментами. После отпевания в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Но Россия продолжит встречать каждый Новый год с Женей Лукашиным из «Иронии судьбы», плакать и смеяться вместе с трогательным Новосельцевым из «Служебного романа», ранимым Карандышевым из «Жестокого романса», одухотворенным Алешей Карамазовым и десятками других героев, тонко сыгранных Андреем Мягковым. Об удивительном обаянии, таланте и мастерстве актера сказал президент Владимир Путин, выражая свои соболезнования вдове Андрея Васильевича Анастасии Вознесенской.

Целевая федеральная программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлена до 2025 года. Такое решение принял кабмин России. Таким образом правительство предоставило еще один дополнительный год для реализации всех задуманных проектов. Программа развития полуострова была разработана по поручению президента Владимира Путина и предусматривает серьезное финансирование — порядка 600 миллиардов рублей. На эту сумму предполагается модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуры Крыма и Севастополя. В плане — 550 современных объектов для надежного водоснабжения, развития Крымской железной дороги, реконструкции и строительства четырехполосных подъездов от магистрали «Таврида» к Южному побережью Крыма. Кроме того, запланировано открытие трех школ, пяти физкультурно-оздоровительных комплексов и 13 детских садов.

В России выявили первые случаи заражения птичьим гриппом

В России подтвердился первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N8. Ученые из центра «Вектор» лабораторно подтвердили инфицирование у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре прошлого года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышки. Все мероприятия по защите людей и пернатых провели оперативно, что позволило остановить распространение инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Я хочу сказать, что обнаружение этих изменений, когда вирус еще не обрел свойство передаваться от человека к человеку, дает всем нам, всему миру время подготовиться к возможным изменениям и уже реагировать адекватно и своевременно: и разработать тест-системы, и подготовить вакцинные платформы, прежде чем этот вирус станет более патогенным и более опасным для человека и обретет навык передаваться от человека к человеку», — сказала Анна Попова.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что повода для паники нет: новый птичий грипп может передаваться от птиц человеку, но не способен распространяться дальше между людьми.