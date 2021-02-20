Прокуратура нашла «мертвые души» в Сыктывкарском госуниверситете

Сыктывкар, 20 февраля. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту обнаружения фиктивных студентов на бюджетных местах в СГУ им. Питирима Сорокина.

Результаты прокурорской проверки показали, что в сыктывкарском вузе числятся 80 «мертвых душ», которые получают материальную помощь от государства и стипендии. На эти цели Минобрнауки России в 2020 году выделило субсидию в 665 млн рублей.

Часть полученных денежных средств фиктивные студенты начисляли руководству госуниверситета. Те, в свою очередь, расходовали деньги на личные цели. В настоящий момент идет следствие.

Главврача детской больницы под Волгоградом также заподозрили в мошенничестве, сообщало Федеральное агентство новостей. По версии следствия, фигурант дела устроил на работу в медучреждение 11 «мертвых душ».