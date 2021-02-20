Израильские ученые раскрыли полезные свойства груши

Тель-Авив, 20 февраля. Груша оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта. О полезных свойствах фрукта рассказали ученые Израиля.

Употребление груши позволяет нормализировать работу желудочно-кишечного тракта, а также снимать запоры, рассказали медики. Вдобавок к этому, если есть этот фрукт вместе с кожурой, то можно снизить риск развития рака желудка.

Последствия пищевого отравления также можно устранить при помощи этого фрукта, считают медики. Доказано, что груша способствует выделению желудочного сока и легко усваивается. Кроме этого, она может укрепить иммунитет и усилить его защитные функции.

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