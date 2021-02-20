Минобороны РФ заключило контракт на поставку тяжелых дронов «Альтиус»

Москва, 20 февраля. Министерство обороны РФ заключило контракт на поставку партии шеститонных ударных беспилотников «Альтиус».

Об этом сообщается в материалах к докладу министра промышленности Татарстана Альберта Каримова.

«В рамках реализации государственного контракта на ОКР «Альтиус-РУ» по разработке БПЛА обособленным подразделением № 2 АО «Уральский завод гражданской авиации» в Казани успешно проведена защита и закрытие этапа «Технический проект». Подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БПЛА», — сказано в документах.

Партия беспилотных летательных аппаратов будет произведена уже в 2021 году. ОКБ имени Симонова, расположенное в Казани, занималось разработкой БПЛА «Альтиус» с 2011 года по заказу Министерства обороны РФ. В 2018 году проект передали Уральскому заводу гражданской авиации.

«Альтиус» — шеститонный разведывательно-ударный комплекс с беспилотником большой продолжительности полета. БПЛА может оснащаться средствами спутниковой связи и элементами искусственного интеллекта.

Ранее аналитики американского издания The National Interest выразили уверенность, что беспилотники не помогут США в случае крупного военного конфликта с Россией и Китаем, которые обладают эффективными средствами ПВО.