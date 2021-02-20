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Минобороны РФ заключило контракт на поставку тяжелых дронов «Альтиус»

Минобороны РФ заключило контракт на поставку тяжелых дронов «Альтиус»

Москва, 20 февраля. Министерство обороны РФ заключило контракт на поставку партии шеститонных ударных беспилотников «Альтиус».

Об этом сообщается в материалах к докладу министра промышленности Татарстана Альберта Каримова.

«В рамках реализации государственного контракта на ОКР «Альтиус-РУ» по разработке БПЛА обособленным подразделением № 2 АО «Уральский завод гражданской авиации» в Казани успешно проведена защита и закрытие этапа «Технический проект». Подписан государственный контракт на изготовление и поставку установочной партии БПЛА», — сказано в документах.

Партия беспилотных летательных аппаратов будет произведена уже в 2021 году. ОКБ имени Симонова, расположенное в Казани, занималось разработкой БПЛА «Альтиус» с 2011 года по заказу Министерства обороны РФ. В 2018 году проект передали Уральскому заводу гражданской авиации.

«Альтиус» — шеститонный разведывательно-ударный комплекс с беспилотником большой продолжительности полета. БПЛА может оснащаться средствами спутниковой связи и элементами искусственного интеллекта.

Ранее аналитики американского издания The National Interest выразили уверенность, что беспилотники не помогут США в случае крупного военного конфликта с Россией и Китаем, которые обладают эффективными средствами ПВО.

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