Экс-солистка дуэта «Тату» рассказала о борьбе с раком

Москва, 20 февраля. Бывшая участница эпатажного дуэта «Тату» Юлия Волкова в 2012 году взяла вынужденную паузу в сольной карьере. Ей диагностировали рак щитовидной железы.

Первая операция по удалению новообразования прошла неудачно для певицы. Ей повредили голосовой нерв, после чего Волкова год не могла говорить. Артистка обратилась за помощью к зарубежным специалистам. Хирурги из Германии попробовали исправить ошибку российских врачей. Затем экс-участница «Тату» ложилась под скальпель в Японии и Корее. Окончательно голос удалось вернуть после операции в Сеуле.

Вторая связка у знаменитости полностью атрофировалась. Волкова больше не могла протягивать высокие ноты. Два года назад у певицы случился рецидив рака. Волкова переживала, что ее дети останутся сиротами. Помогло грамотное лечение, осенью 2019 года результаты анализов показали, что певица здорова. Об этом стало известно из интервью звезды в рамках проекта «Исповедь» на стриминговом сервисе ТНТ-Premier.

В декабре 2020 года Юлия Волкова за кулисами шоу «Суперстар! Возвращение» рассказала о своих взглядах на домашнее насилие. Она посоветовала пострадавшим от мужской руки женщинам не раздумывая уходить от возлюбленного и никогда его не прощать.