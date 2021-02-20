Санкт-Петербург, 20 февраля. Народный артист СССР Олег Басилашвили пока не планирует возвращаться на сцену БДТ имени Товстоногова. Об этом сам актер сообщил корреспонденту ФАН.

Артист, известный многим зрителям по фильмам «Вокзал для двоих» и «Осенний марафон», более месяца назад переболел COVID-19. Сейчас самочувствие 86-летнего актера улучшилось, но снова играть он пока не готов.

«Моя партнерша Алиса Бруновна сейчас больна, когда она поправится окончательно, никто из нас не знает. Так что должно пройти какое-то время на реабилитацию и так далее. Конкретно я ничего сказать не могу. В целом поживаю я очень хорошо. Но до весны я на сцене точно не появлюсь», — сообщил Олег Басилашвили.

Актер выписался из больницы в начале января и некоторое время лечился от коронавируса амбулаторно. Супруга Басилашвили Галина Мшанская тоже была госпитализирована с симптомами COVID-19.