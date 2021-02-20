Россия подгадала начало политики активного сдерживания США под коллапс в Техасе

Что может означать заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о переходе России к политике активного сдерживания США, если Вашингтон не откажется от враждебного курса давления на Москву?

Если отвлечься от содержательной стороны вопроса и уделить внимание формальной, это означает, что Россия перестанет сдерживать себя и будет говорить с американскими «партнерами» на понятном для них и принятом в их среде языке. Этот язык, не рискуя сильно ошибиться, можно назвать «мафиозным», а его суть хорошо передана в известном афоризме, который приписывают главе чикагских гангстеров 1920–1930-х годов Аль Капоне: «Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом».

Конечно, эта фраза не отменяет того факта, что «добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только пистолетом», — но разница в подходах здесь не принципиальна и не существенна. Важна готовность использовать пистолет в случае непонимания доброго слова.

Странным образом это предупреждение прозвучало в те самые дни, когда на США, за исключением, кажется, одних только Калифорнии и Флориды (куда после ухода из Белого дома перебрался Дональд Трамп), обрушились небывалые морозы. Которые привели к коллапсу инфраструктуры многих штатов, особенно Техаса, где вышли из строя не только сети электроснабжения, водопровод и канализация, но даже промышленные объекты: от нефтяных «качалок» до АЭС.

Безусловно, обвинять Россию и лично ее президента Владимира Путина в использовании «климатического оружия» рискнули только самые маргинальные ультрадемократические и ультраконсервативные СМИ. Все-таки Техас — главный «красный» штат, к тому же единственно имеющий право на конституционный выход из состава США и в этом качестве способный стать центром притяжения для других республиканских штатов, настроенных против «зомби-президента» Джо Байдена.

И все же в Вашингтоне явно призадумались. И даже — неслыханный случай! — не стали вводить против России новый пакет санкций. Как говорил известный российский телеведущий: «Совпадение? Не думаю!» И вправду — а то мало ли что?

Ведь в понимании американского политического истеблишмента, политика сдерживания традиционно связывается с антикоммунистической «длинной телеграммой» Джорджа Кеннана и «доктриной Трумэна». Она означает комплекс действий, направленных на «ограничение и замыкание влияния геополитического противника в узком пространстве». А следовательно, максимальную активизацию действий согласно «логике силы» везде, где этого можно и нужно добиваться. В том числе, за счет смены политических приоритетов в союзных этому противнику или нейтральных странах.

Нынешний баланс сил на международной арене, надвигающийся политический кризис и уже ставший явным политический раскол внутри США делают политику сдерживания со стороны России весьма эффективным сценарием, противостоять которому со стороны официального Вашингтона в ближайшей перспективе будет все труднее.

Речь идет не только о том, что будет происходить в Венесуэле, на Ближнем Востоке, на Украине или на Корейском полуострове. Но и о том, что будет происходить в континентальной Европе и Великобритании (включая сюда страны Содружества, где Австралия уже вступила в клинч с Google и Facebook). И о том, что уже происходит в Юго-Восточной Азии, где, например, 15 ноября 2020 года было подписано соглашение о Всеобъемлющем региональном партнерстве (ВРЭП) — с участием КНР и без участия США.

Смешно сказать, но в американских масс-медиа появились и становятся все сильнее голоса о том, что Вашингтону в противостоянии с Пекином жизненно необходимо перетащить Москву на свою сторону. Для достижения этой цели пока предлагается не более чем обещание снять часть введенных антироссийских санкций, но, как говорится, лиха беда начало.

Тем более что накануне заявления Рябкова его непосредственный руководитель Сергей Лавров прямым текстом заявил о том, что Евросоюз (абсолютно проамериканская, следует отметить, структура) является ненадежным партнером и, по сути, лишним посредником в отношениях РФ с другими европейскими странами. А уж про фиаско, постигшее в этой связи комиссара ЕС Жозепа Борреля по итогам его визита в Москву, не говорит сейчас только ленивый или немой.

Так что «цена вопроса» дружбы с Россией будет расти в ближайшей перспективе куда сильнее, чем вырос курс биткоина.