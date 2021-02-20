Владимир Познер оценил шансы Трампа на победу в следующих выборах

Москва, 20 февраля. Телеведущий Владимир Познер прокомментировал желание экс-президента США Дональда Трампа принять участие в следующих выборах.

Журналист ответил на вопрос, готовится ли политик к реваншу. Подписчики телеведущего напомнили Познеру о другом возможном кандидате на президентский пост от демократов — вице-президенте Камале Харрис.

«Не сомневаюсь, что Трамп мечтает о реванше. Если бы выборы состоялись сегодня, Харрис вряд ли выиграла бы, она пока недостаточно известна. Но предсказать, что будет через три года, невозможно», — отметил телеведущий.

Ранее Владимир Познер предположил, как будут развиваться отношения России и США при Джо Байдене. Ведущий отметил позитивные моменты. В качестве примера журналист привел продление на пять лет договора по стратегическим наступательным вооружениям.

Ранее российский журналист Анатолий Вассерман оценил будущее Дональда Трампа в политике, пишет ФАН.